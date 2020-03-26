Выплаты по больничным в этом году выросли в среднем на 19,1%, - Фонд соцстрахования

26 марта, 2020, 19:59

Средний размер выплат по больничным в Украине в феврале 2020 года составил 315 грн за каждый день лечения, что на 19,1% больше, чем в феврале 2019 года

Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования Украины.

"По итогам февраля 2020 года средний размер пособия по временной потере трудоспособности от Фонда социального страхования Украины составил 315 грн за каждый день лечения. Это на 19,1% больше, чем в феврале 2019", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом по заявлениям-расчетам, полученным от работодателей в феврале, Фонд профинансировал более 2,9 млн дней пребывания на больничных на сумму 915 9 млн грн. Выплаты получили 266,5 тыс. застрахованных лиц.

Напомним, украинцев, которые остались без работы или не смогут работать из-за карантина, государство выплатит финансовую помощь в установленном законодательством размере так называемого стабилизационного фонда, который вскоре сформируют.

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