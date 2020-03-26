Война на Донбассе: потери среди гражданских в марте - самые высокие за последние полгода, - ООН
26 марта, 2020, 16:00
С 1 по 22 марта было зафиксировано 16 случаев: 1 убитый и 15 раненых - это самый высокий показатель месячных потерь среди гражданского населения с сентября 2019 года
Об этом сообщила Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Facebook.
"С 1 по 22 марта было зафиксировано 16 таких случаев: 1 убитый и 15 раненых. Еще несколько случаев ожидают подтверждения. Несмотря на то, что март еще не закончился, это самый высокий показатель месячных потерь среди гражданского населения с сентября 2019 года", - говорится в сообщении.
В миссии отметили, что стороны должны прекратить боевые действия и сосредоточиться на мероприятиях по реагированию на вспышку COVID-19.
По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека число жертв, связанных с конфликтом на Донбассе за период с 14 апреля 2014 до 15 февраля 2020 года, составляет около 13 000 человек.
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