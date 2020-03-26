Во Львове за аппараты ИВЛ никто не заплатил и они простаивают как мебель, - Княжицкий

26 марта, 2020, 21:23

Народные депутаты от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий и Олег Синютка передали львовской городской клинической больнице №8 аппарат искусственной вентиляции легких. Однако не все аппараты, которые сегодня имеются во львовских больницах, оплачены и готовы к эксплуатации

Об этом в эфире программы "Говорит Большой Львов" в четверг, 26 марта заявил народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий, сообщает Еспресо.TV .

"Мы с коллегой Олегом Синюткой от Фонда Порошенко передали аппарат ИВЛ в 8-ю больницу города Львова. Он уже физически находится в отделении интенсивной терапии больницы. И фактически сегодня мы передавали не один аппарат, а документы на него, подтверждающие покупку. Львовяне очень мудро сделали, ведь эти аппараты нигде нельзя купить. Львовяне обратились к местным фирме. Фирмы, львовские предприниматели поставили им эти аппараты ИВЛ. Для картинки они стоят, все ходят и их показывают, но за них еще никто не заплатил: ни городской бюджет, ни благотворители. Мы сейчас оплатили аппарат ИВЛ и он первым будет введен в эксплуатацию. А другие, извините, стоят как мебель ", - подчеркнул Княжицкий.

Народный депутат также добавил, что во Львовском областном госпитале в Винниках, куда депутаты от "ЕС" недавно передали медицинское оборудование, врачи возмущены нехваткой защитных халатов и масок.

"У нас нет ни одной халата, ни маски, открытые коридоры и, если привезут больных, то мы все заболеем", - процитировал народный депутат работников медучреждения и напомнил, что недавно на Тернопольщине заболели четыре врача, которые работали с больными коронавирусом.