Во Франции умер знаменитый 87-летний тренер Мишель Идальго

26 марта, 2020, 19:11

Бывший тренер сборной Франции Мишель Идальго умер у себя дома в Марселе

Об этом сообщает France Info.

За свою карьеру Идальго успел победить на Чемпионате Европы по футболу, в 1984-м году. Это было домашнее Евро для сборной Франции, на котором они впервые подняли над головой кубок. Также Франция Идальго дошла до полуфинала ЧМ-1982 в Испании, где вылетела от ФРГ.

После победы на Евро-84 Мишель Идальго покинул свой пост. Он отказался от должности министра спорта и в 1986-м году возглавил "Марсель", который тренировал до 1991 года, завоевав три чемпионства и Кубок Франции.

Смерть 87-летнего Идальго произошла по естественным причинам.