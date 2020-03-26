Во Франции умер знаменитый 87-летний тренер Мишель Идальго
26 марта, 2020, 19:11
Бывший тренер сборной Франции Мишель Идальго умер у себя дома в Марселе
Об этом сообщает France Info.
За свою карьеру Идальго успел победить на Чемпионате Европы по футболу, в 1984-м году. Это было домашнее Евро для сборной Франции, на котором они впервые подняли над головой кубок. Также Франция Идальго дошла до полуфинала ЧМ-1982 в Испании, где вылетела от ФРГ.
После победы на Евро-84 Мишель Идальго покинул свой пост. Он отказался от должности министра спорта и в 1986-м году возглавил "Марсель", который тренировал до 1991 года, завоевав три чемпионства и Кубок Франции.
Смерть 87-летнего Идальго произошла по естественным причинам.
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