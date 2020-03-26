ВМС Британии заметили необычно высокий уровень активности российских кораблей в разгар пандемии
Об этом говорится в заявлении Королевского флота.
"Военно-морской флот завершил усиленную операцию по слежению за российскими военными кораблями после необычно высокого уровня активности в проливе Ла-Манш и в Северном море", - сказал Королевский флот.
В операции участвовали девять британских кораблей, в том числе фрегаты и патрульные корабли.
Читайте также: Россия терроризирует британцев фейк о коронавирусе
В заявлении ВМС указывается, что российские военные активизировались у границы территориальных вод Великобритании, пока основные силы Королевского флота брошены на борьбу с пандемией коронавируса.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-
-
21 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
-
-
Читайте также
-
-
21 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
-