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Espreso.tvОбществоВМС Британии заметили необычно высокий уровень активности российских кораблей в разгар пандемии

ВМС Британии заметили необычно высокий уровень активности российских кораблей в разгар пандемии


фото: reuters
Британский военно-морской флот проследил за движением семи российских военных кораблей после необычно высокого уровня активности в проливе Ла-Манш и в Северном море

Об этом говорится в заявлении Королевского флота.

"Военно-морской флот завершил усиленную операцию по слежению за российскими военными кораблями после необычно высокого уровня активности в проливе Ла-Манш и в Северном море", - сказал Королевский флот.

В операции участвовали девять британских кораблей, в том числе фрегаты и патрульные корабли.

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В заявлении ВМС указывается, что российские военные активизировались у границы территориальных вод Великобритании, пока основные силы Королевского флота брошены на борьбу с пандемией коронавируса.

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