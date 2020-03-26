Вместо принятия "антиколомойского" закона и получения кредита МВФ, власть оставляет культуру без финансирования, - Княжицкий

26 марта, 2020, 17:09

Власть забирает средства у культуры вместо того, чтобы принять "антиколомойский" закон о невозвращении банков бывшим владельцам, а также невыплате им компенсаций. Принятие этой помощи позволит продолжить сотрудничество с МВФ

Об этом заявил народный депутат фракции "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий, пишет "Прямой".

"Министерство финансов предложило секвестр бюджета. Вообще, то, что правительство это предложило с одной стороны нужно, потому что мы в экономической пропасти, а с другой стороны они же не хотят проголосовать закон, который требует МВФ, о невозвращении банков их бывшим владельцам, и получить деньги от МВФ. Они хотят дальше заниматься коррупцией, потому проще забрать деньги из культуры", - сказал он.

Политик подчеркнул, что у культуры забирают почти все средства, кроме защищенных статей, таких как фонд заработной платы и тому подобное.

"С культуры забрали вообще все деньги. Все из Украинского культурного фонда, все из Украинского института книги, на Госкино оставили 25 млн. Вместо 750 млн. Это средства, которые пойдут на зарплаты и содержание институтов. Конечно по тем учреждениями также стоят люди, которые там работают ", - отметил народный депутат.

"Украинский институт книги была программа поддержки закупки книг для библиотек. Все были довольны: библиотеки, писатели, издательства. Уже в этом году эту программу сократили со 100 до 20 млн, а теперь вообще отменяют. Можно было бы оставить хотя бы эту программу", - добавил он.

Кроме этого, Княжицкий напомнил, что еще две недели назад Зеленский заявлял, что при любых условиях нужно защищать культуру, а сейчас сам же ее по сути уничтожает.

"Конечно программы поддержки культурных мероприятий или международных выставок, которые сейчас не происходят, можно сократить и использовать для нужд экономики. Но есть дела нужные и без каких культуры не будет. Мы помним как Зеленский выступал на вручении Шевченковской премии и рассказывал притчу о Черчилле, якобы если нет культуры, то за что мы воюем. Якобы это сказал Черчилль своему министру финансов во время войны. И вот две недели назад президент это говорил, а сейчас сам сокращает все средства на культуру ", - сказал политик.