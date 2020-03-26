VIP-палаты в больницах: места, оборудованные для охраны, должны быть только для заключенных, - Шмыгаль

26 марта, 2020, 14:07

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал местные власти проверить информацию по отдельным VIP-палатам на местах и отчитаться

Об этом Денис Шмыгаль написал в Telegram.

"Увидел новости о VIP-палатах. Правительство не издавало никаких указаний об обустройстве особых палат для чиновников", - отметил он.

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Премьер-министр призвал представителей местной власти, в подчинении которой находятся коммунальные медицинские учреждения, чтобы все ответственные органы на местах проверили информацию о выделении отдельных палат и отчитались.

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"Моя позиция: никаких VIP-палат для чиновников быть НЕ может! Палаты с местами, оборудованными для охраны, должны быть только для лиц, прибывающих из учреждений пенитенциарной системы", - подчеркнул Шмыгаль.

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