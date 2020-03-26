В Житомирской области подтвердили два новых инфицирования коронавирусом, - глава ОГА
Об этом сообщил глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко в Facebook.
По его словам, новые случаи заболевания подтвердили у жителей Бердичева и Малина.
В Бердичеве заболевание установили у мужчины 1972 года рождения. Перед госпитализацией больному был осуществлен быстрый тест, который не выявил коронавирус. Пациент был госпитализирован 23 марта в инфекционное отделение Бердичевской городской больницы, до этого находился на самоизоляции.
В Малине коронавирус нашли у мужчины 1964 года. Поступил в Малинскую городскую больницу 25 марта, до этого наблюдался у частного семейного врача. На момент обращения к врачу проявлений болезни не отображалось. Из-за ухудшения своего состояния доставлен в инфекционное отделение.
Таким образом в Житомирской области количество инфицированных коронавирусом возросло до четырех. До этого заболевание были обнаружены у жителей Радомышля.
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