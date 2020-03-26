В Италии от коронавируса умерли уже более 8 тыс. человек

26 марта, 2020, 21:59

Количество летальных случаев вследствие коронавируса в Италии возросло до 8 165. Общее количество инфицированных составляет 80539 человек

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой ANSA .

"В Италии в результате коронавируса зафиксировано уже 8165 летальных исходов, увеличение по сравнению с вчерашним днем составляет 662 человека", - сообщили в Службе гражданской защиты Италии .

После четырех дней падения количество новых случаев коронавируса в Италии снова выросло. Сегодня их было 4492.

Всего в Италии насчитывается 62013 активных случаев коронавируса.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Италии достигает 80539 человек. 10361 человек уже вылечилась от недуга.