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Espreso.tvСпортВ Японии предупредили об огромных убытках из-за переноса Олимпиады-2020

В Японии предупредили об огромных убытках из-за переноса Олимпиады-2020


фото: Getty Images
Убытки от переноса Олимпиады в Токио с 2020 на 2021 год составят $2,7 млрд

Об этом сообщает Nikkei.

По информации источника, именно такая сумма потребуется для того, чтобы оплатить аренду помещений, перебронировать гостиницы, а также осуществить дополнительные выплаты персоналу и охране.

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Сначала Игры должны были состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако были перенесены на 2021 год в связи с пандемией коронавируса.

  • 24 марта президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка обнародовал обращение по поводу переноса Олимпиады-2020 из-за пандемии коронавируса.
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