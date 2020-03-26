В Японии предупредили об огромных убытках из-за переноса Олимпиады-2020
26 марта, 2020, 13:10
Убытки от переноса Олимпиады в Токио с 2020 на 2021 год составят $2,7 млрд
Об этом сообщает Nikkei.
По информации источника, именно такая сумма потребуется для того, чтобы оплатить аренду помещений, перебронировать гостиницы, а также осуществить дополнительные выплаты персоналу и охране.
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Сначала Игры должны были состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако были перенесены на 2021 год в связи с пандемией коронавируса.
- 24 марта президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка обнародовал обращение по поводу переноса Олимпиады-2020 из-за пандемии коронавируса.
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