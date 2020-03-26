В Украине второй раз в истории звание генерала присвоили женщине
26 марта, 2020, 17:30
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил воинское звание генерал-майора Юлии Лапутиной, полковнику Службы безопасности Украины
Соответствующий указ был опубликован в среду, 25 марта на сайте президента.
Таким образом Юлия Лапутина стала второй женщиной-генералом в Украине.
"Второй раз в истории страны женщина получила генеральское звание! И второй раз - в Службе безопасности Украины", - пишет пресс-служба СБУ.
Лапутина - заместитель начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности.
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