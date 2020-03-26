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Espreso.tvОбществоВ Украине подтверждено 156 случаев COVID-19

В Украине подтверждено 156 случаев COVID-19

По состоянию на 10:00 26 марта, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в целом подтверждено 156 случаев COVID-19

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

"В целом вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 1000 образцов, кроме того образцы исследуют и областные лабцентры. Лаборатории исследуют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц", - говорится в сообщении.

ЦОС сообщает, что с начала года получило 1124 подозрения на коронавирус, 931 из которых оказался отрицательным. Новые случаи подтверждены на Буковине и Тернопольщине.

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