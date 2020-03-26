В США растет спрос на бункеры в связи с коронавирусом
Об этом сообщает The Los Angeles Times .
"В связи с распространением коронавируса (в США, - ред.), состоятельные люди инвестируют в экстремальный способ ограждения от болезни - бункеры", - говорится в сообщении.
Как сообщает газета, в большинстве бункеров установлены специальные системы фильтрации воздуха, и покупатели считают, что именно она поможет остановить вирус от проникновения внутрь. Ведь согласно исследованиям, коронавирус может находиться в воздухе в течение нескольких часов.
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По словам Гэри Линча, генерального менеджера компании Rising S Bunkers, которая занимается строительством бункеров, его телефон не смолкает с прошлой недели.
Он добавил, что из-за повышенного спроса на бункеры он уже нанял еще одну бригаду для второй смены.
Всего в мире по состоянию на утро 26 марта количество подтвержденных случаев коронавируса составляет 472 109. Из них 114 870 человек болели и уже выздоровели. Умерли от коронавируса 21 308 человек.
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