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Espreso.tvОбществоВ США растет спрос на бункеры в связи с коронавирусом

В США растет спрос на бункеры в связи с коронавирусом


фото: reuters
В результате пандемии коронавируса (Covid-19) в США растет спрос на строительство бункеров

Об этом сообщает The Los Angeles Times .

"В связи с распространением коронавируса (в США, - ред.), состоятельные люди инвестируют в экстремальный способ ограждения от болезни - бункеры", - говорится в сообщении.

Как сообщает газета, в большинстве бункеров установлены специальные системы фильтрации воздуха, и покупатели считают, что именно она поможет остановить вирус от проникновения внутрь. Ведь согласно исследованиям, коронавирус может находиться в воздухе в течение нескольких часов.

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По словам Гэри Линча, генерального менеджера компании Rising S Bunkers, которая занимается строительством бункеров, его телефон не смолкает с прошлой недели.

Он добавил, что из-за повышенного спроса на бункеры он уже нанял еще одну бригаду для второй смены.

Всего в мире по состоянию на утро 26 марта количество подтвержденных случаев коронавируса составляет 472 109. Из них 114 870 человек болели и уже выздоровели. Умерли от коронавируса 21 308 человек.

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