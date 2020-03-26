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Espreso.tvОбществоВ Северной Ирландии задержанный мужчина кашлял на полицию и сказал, что инфицирован коронавирусом

В Северной Ирландии задержанный мужчина кашлял на полицию и сказал, что инфицирован коронавирусом


фото: reuters
В Северной Ирландии мужчина заявил, что у него коронавирус, и кашлял на полицейских, прибывших для его задержания за бытовое насилие

Об этом сообщает Belfast Telegraph, передает "Европейская правда".

39-летнему мужчине предъявлено обвинение в нападении на бытовой почве и двух эпизодах покушения на нанесение тяжких телесных повреждений.

Обвинения в бытовом нападении касается инцидента в доме на севере Белфаста в среду.

Полиция заявила, что мужчина заявлял о наличии у него вызванной коронавирусом болезни COVID-19 и целенаправленно кашлял на двух полицейских. Впоследствии ему вынесли обвинение по двум пунктам покушения на совершение тяжких телесных повреждений.

Он предстанет перед судом в четверг.

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