В Северной Ирландии задержанный мужчина кашлял на полицию и сказал, что инфицирован коронавирусом
26 марта, 2020, 17:32
В Северной Ирландии мужчина заявил, что у него коронавирус, и кашлял на полицейских, прибывших для его задержания за бытовое насилие
Об этом сообщает Belfast Telegraph, передает "Европейская правда".
39-летнему мужчине предъявлено обвинение в нападении на бытовой почве и двух эпизодах покушения на нанесение тяжких телесных повреждений.
Обвинения в бытовом нападении касается инцидента в доме на севере Белфаста в среду.
Полиция заявила, что мужчина заявлял о наличии у него вызванной коронавирусом болезни COVID-19 и целенаправленно кашлял на двух полицейских. Впоследствии ему вынесли обвинение по двум пунктам покушения на совершение тяжких телесных повреждений.
Он предстанет перед судом в четверг.
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