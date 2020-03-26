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Espreso.tvОбществоВ России - 182 новых случая коронавируса

В России - 182 новых случая коронавируса


фото: reuters
За сутки в России коронавирусную инфекцию диагностировали у 182 человек

Общее количество выявленных случаев составляет 833 человека в 55 регионах страны, сообщает российский Интерфакс со ссылкой на оперативный штаб.

"Общее количество официально зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России увеличилось за сутки на 182 и составляет 840", - говорится в сообщении.

При этом нужно учесть, что раньше 7 случаев Covid-19 было зарегистрировано в оккупированном Россией Крыму. Учитывая это, статистика по России выглядит следующим образом - общее количество инфицированных 833 человека в 55 регионах.

Сообщается, что за сутки полностью выздоровели 9 человек.

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В целом новые случаи зарегистрированы в 18 регионах. 136 из 182 положительных тестов - в Москве. Еще семь - в Свердловской области, по пять - в Санкт-Петербурге и Пермском крае, четыре - в Якутии, по три - в Ставропольском и Красноярском краях, Челябинской области и Татарстане, по два - в Псковской, Самарской областях, Бурятии и Ханты-Мансийском автономном округе, по одному в Хакасии и Кемеровской области.

В оперативном штабе Москвы уточняют, что граждане с подтвержденным диагнозом посещали страны, в которых коронавирусная инфекция наиболее активна. Все эти поездки были осуществлены за последние две недели.

Напомним, что 25 марта, спустя почти три месяца после обнаружения нового коронавируса в Китае, количество смертей превысило 20 000.

Крупнейшим центром распространения коронавируса в мире остается Италия, где с начала эпидемии умерли 7503 человека. Испания занимает второе место в мире по количеству смертей, где зарегистрировали 3434 случаев смерти.

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