В разгар пандемии около 2000 пассажиров застряли в аэропорту Стамбула

26 марта, 2020, 14:19

Примерно 2000 пассажиров уже неделю находятся в аэропорту Стамбула из-за отмены рейсов в рамках борьбы с распространением коронавируса

Об этом пишет Reuters .

По словам представителя оператора аэропорта IGA, более половины пассажиров, застрявших в одном из самых загруженных международных аэропортов мира, являются гражданами Алжира, а остальные - из Узбекистана, Туркменистана и Азербайджана.

"Сейчас в аэропорту Стамбула находятся около 1500 алжирцев", - сказал представитель аэропорта, добавив, что власти Алжира пока не принимает никаких мер по их возврату.

1500 Algerian citizens have been living in Istanbul airport for 10 days without food. Citizens 'help is not enough. The Algerian Consulate is not interested. They need help. Let's make their voices heard. @AlgeriaUN @UN @UNmigration @IOMturkey pic.twitter.com/GYHZsWC8EP - Sultan Ceylan (@sultannceylann) March 23, 2020

В IGA сообщили, что оператор аэропорта вместе с Turkish Airlines и Turkish Red Crescent обеспечивают застрявших пассажиров едой и предметами первой необходимости.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Турция прекратила полеты примерно в 70 стран, пытаясь остановить распространение коронавируса.