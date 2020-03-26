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Espreso.tvОбществоВ разгар пандемии около 2000 пассажиров застряли в аэропорту Стамбула

В разгар пандемии около 2000 пассажиров застряли в аэропорту Стамбула


фото: reuters
Примерно 2000 пассажиров уже неделю находятся в аэропорту Стамбула из-за отмены рейсов в рамках борьбы с распространением коронавируса

Об этом пишет Reuters .

По словам представителя оператора аэропорта IGA, более половины пассажиров, застрявших в одном из самых загруженных международных аэропортов мира, являются гражданами Алжира, а остальные - из Узбекистана, Туркменистана и Азербайджана.

"Сейчас в аэропорту Стамбула находятся около 1500 алжирцев", - сказал представитель аэропорта, добавив, что власти Алжира пока не принимает никаких мер по их возврату.

В IGA сообщили, что оператор аэропорта вместе с Turkish Airlines и Turkish Red Crescent обеспечивают застрявших пассажиров едой и предметами первой необходимости.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Турция прекратила полеты примерно в 70 стран, пытаясь остановить распространение коронавируса.

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