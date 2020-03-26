В одной из поликлиник Киева врачам вместо масок выдали шитые из марли повязки, - Сюмар

26 марта, 2020, 08:04

В одной из поликлиник Киева врачам выдали в качестве масок шитые из марли повязки. В Украине уже есть случаи, когда именно врачи болеют коронавирусом из-за отсутствия средств защиты

Об этом народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар написала в Facebook.

"Вот это сегодня выдали в одной из поликлиник Киева. Шитые из марли повязки. В Киеве. Через три месяца эпидемии, которая бушует в мире. После многих тонн проданных за границу масок из Госрезерва. (Кстати, лежали они там со времен предыдущей пандемии свиного гриппа 2009 года). Масок пока нет. Масок. Не то, что костюмов, очков и аппаратов ИВЛ ", - пишет Сюмар.

Она добавила к посту фото марлевых масок, которые выдали врачам в киевской поликлинике.

Cюмар напомнила, что в Тернопольской области на Covid19 уже заболели четверо врачей . Это произошло потому, что у врачей нет элементарной защиты.

"И в это время министр здравоохранения пишет видео о том, что ему не дают выстроить единый штаб управления на базе МОЗ. Это то, что надо знать об институциональной способности системы. Остается надеяться на коллективную солидарность и... коллективный иммунитет" , - добавила Сюмар.