 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ одной из поликлиник Киева врачам вместо масок выдали шитые из марли повязки, - Сюмар

В одной из поликлиник Киева врачам вместо масок выдали шитые из марли повязки, - Сюмар

В одной из поликлиник Киева врачам выдали в качестве масок шитые из марли повязки. В Украине уже есть случаи, когда именно врачи болеют коронавирусом из-за отсутствия средств защиты

Об этом народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар написала в Facebook.

"Вот это сегодня выдали в одной из поликлиник Киева. Шитые из марли повязки. В Киеве. Через три месяца эпидемии, которая бушует в мире. После многих тонн проданных за границу масок из Госрезерва. (Кстати, лежали они там со времен предыдущей пандемии свиного гриппа 2009 года). Масок пока нет. Масок. Не то, что костюмов, очков и аппаратов ИВЛ ", - пишет Сюмар.

Она добавила к посту фото марлевых масок, которые выдали врачам в киевской поликлинике.

Cюмар напомнила, что в Тернопольской области на Covid19 уже заболели четверо врачей . Это произошло потому, что у врачей нет элементарной защиты.

"И в это время министр здравоохранения пишет видео о том, что ему не дают выстроить единый штаб управления на базе МОЗ. Это то, что надо знать об институциональной способности системы. Остается надеяться на коллективную солидарность и... коллективный иммунитет" , - добавила Сюмар.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 марта, 2020 четверг

25 марта, 2020 среда

больше новостей

26 марта, 2020 четверг

25 марта, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать