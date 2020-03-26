В одной из поликлиник Киева врачам вместо масок выдали шитые из марли повязки, - Сюмар
Об этом народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар написала в Facebook.
"Вот это сегодня выдали в одной из поликлиник Киева. Шитые из марли повязки. В Киеве. Через три месяца эпидемии, которая бушует в мире. После многих тонн проданных за границу масок из Госрезерва. (Кстати, лежали они там со времен предыдущей пандемии свиного гриппа 2009 года). Масок пока нет. Масок. Не то, что костюмов, очков и аппаратов ИВЛ ", - пишет Сюмар.
Она добавила к посту фото марлевых масок, которые выдали врачам в киевской поликлинике.
Cюмар напомнила, что в Тернопольской области на Covid19 уже заболели четверо врачей . Это произошло потому, что у врачей нет элементарной защиты.
"И в это время министр здравоохранения пишет видео о том, что ему не дают выстроить единый штаб управления на базе МОЗ. Это то, что надо знать об институциональной способности системы. Остается надеяться на коллективную солидарность и... коллективный иммунитет" , - добавила Сюмар.
Читайте также
-
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-
-
21 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-