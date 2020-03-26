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Espreso.tvОбществоВ Одессе тестируют клапан, который позволит 4 пациентам быть подключенными к одному аппарату ИВЛ

В Одессе тестируют клапан, который позволит 4 пациентам быть подключенными к одному аппарату ИВЛ

В Одессе группа инженеров и медиков тестирует напечатанный на 3D-принтере экспериментальный клапан, который позволит подключать к одному аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) 4 пациентов одновременно

Об этом сообщил соглава Одесского антикризисного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Андрей Ставницер в Facebook.

По его словам, технологию "разведения" ИВЛ на 2 пациентов увидели в Италии и сразу связались с производителями.

"Быстро выяснилось, что просто скопировать их не получится - подавляющее большинство наших аппаратов не такие, как у итальянцев. Поэтому Иван Чеботарев и Давид Ставницер собрали по всей планете заинтересованных инженеров и врачей, а также привлекли к своей работе профессора анестезиологии и интенсивной терапии Олега Тарабрина", - сообщил Ставницер.

В случае успеха чертежи и инструкции обещают выложить в открытый доступ.

 

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