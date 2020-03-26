В Казахстане и Армении - первые смерти от коронавируса
Об этом сообщает zakon.kz .
Сообщается, что от вируса скончалась женщина. Больше никаких подробностей не сообщалось.
"К сожалению, сегодня от коронавируса умерла гражданка Казахстана. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким умершей. Это невосполнимая потеря", - заявил министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев.
Также о первом случае смерти от коронавируса заявили в Армении. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.
Сообщается, что умер 72-летний пациент в ереванской больнице "Норк". У него были ишемическая болезнь сердца, а также двусторонняя пневмония, полиуретановая недостаточность, респираторный дистресс-синдром, гипертония и нарушения сердечного ритма.
"К сожалению, из-за сопутствующих заболеваний медикам не удалось спасти его жизнь", - говорится в сообщении.
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