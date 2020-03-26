В Бразилии умер родной брат "Короля футбола" Пеле
26 марта, 2020, 15:22
В Бразилии в возрасте 77 лет умер родной брат легендарного футболиста Пеле - Зока Насименту
Об этом сообщает Globo Esporte .
Причиной смерти брата Пеле стал рак простаты. Зока был моложе Пеле на два года и играл за "Сантос" с 1961 по 1962 год. Он провел за клуб лишь 15 игр, в которых забил 4 гола и ушел из профессионального футбола в семейный бизнес.
Похороны состоятся 26 марта. Неизвестно, будет ли на них присутствует сам 79-летний Пеле. Ранее сообщалось, что он находится в изоляции в своем доме в Сан-Паулу, чтобы избежать заражения коронавирусом.
- Напомним, 11 февраля сын Пеле Эдиньо заявил, что у знаменитого бразильского футболиста существенно ухудшилось состояние здоровья .
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