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Espreso.tvСпортВ Бразилии умер родной брат "Короля футбола" Пеле

В Бразилии умер родной брат "Короля футбола" Пеле


фото: globoesporte.globo.com
В Бразилии в возрасте 77 лет умер родной брат легендарного футболиста Пеле - Зока Насименту

Об этом сообщает Globo Esporte .

Причиной смерти брата Пеле стал рак простаты. Зока был моложе Пеле на два года и играл за "Сантос" с 1961 по 1962 год. Он провел за клуб лишь 15 игр, в которых забил 4 гола и ушел из профессионального футбола в семейный бизнес.

Похороны состоятся 26 марта. Неизвестно, будет ли на них присутствует сам 79-летний Пеле. Ранее сообщалось, что он находится в изоляции в своем доме в Сан-Паулу, чтобы избежать заражения коронавирусом.

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