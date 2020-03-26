Умер 78-летний участник Революции Достоинства, которого обвиняли в "избиении" бойцов "Беркута", - СМИ

26 марта, 2020, 15:47

Умер один из пострадавших по делам Майдана, 78-летний житель города Ладыжин Винницкой области Николай Пасичник

Об этом сообщает винницкое издание "ЗЗ-й канал" со ссылкой на земляка Пасичника Юрия Нагорного.

"Народная Самооборона г. Ладыжин с прискорбием сообщает, что после тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни пламенный патриот Украины, майдановец Николай Данилович Пасичник. Соболезнуем родным и близким покойного. Светлая память", - сообщил Нагорный

Напомним, историю, которая произошла с Николаем Пасичником (тогда ему было 72 года), показывали по всем телеканалам. В 2014 году во время шествия в честь Дня Соборности силовики пошли в наступление на майдановцев. Пасичника, который держал в сумке только кусок сала и хлеб, сильно избили дубинками и задержали. Во время обыска ему дописали семь "коктейлей Молотова" и обвинили в организации массовых беспорядков и в избиении бойцов "Беркута". Шевченковский суд Киева по сфальсифицированным материалам уголовного дела приговорил пенсионера, у которого была разбита губа и сотрясение мозга, до двух месяцев содержания под стражей.

Позже суд изменил приговор на домашний арест, но домой Пасичник не вернулся, поскольку проходил лечение. После победы Революции достоинства с Пасичника, как и из других майдановцев, сняли обвинения.

Причастных к избиению и осуждению пенсионера не наказали, хотя Генпрокуратура начала уголовное производство.

В феврале 2020 бывший прокурор Киевской прокуратуры Андрей Сайчук умер в кабинете следователя во время ознакомления с материалами дела. Сайчуку инкриминировали незаконное привлечение Пасичника к уголовной ответственности.