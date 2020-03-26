 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкрзализныця осуществит спецрейс в Москву для эвакуации украинцев

Укрзализныця осуществит спецрейс в Москву для эвакуации украинцев

Укрзализныця на 27 марта назначила рейс поезда №906 Киев - Москва и обратно для возвращения в свои страны граждан Украины и Российской Федерации

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Поезд отправится из Киева 27 марта в 18:36, прибудет в Москву 28 марта в 10:14.

В обратном направлении поезд под №905 отправится из Москвы 28 марта в 19:35, прибудет в Киев 29 марта в 7:32.

Билеты на указанный поезд доступны в продаже только через онлайн-систему.

 

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 марта, 2020 четверг

больше новостей

26 марта, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать