Укрзализныця осуществит спецрейс в Москву для эвакуации украинцев
26 марта, 2020, 19:02
Укрзализныця на 27 марта назначила рейс поезда №906 Киев - Москва и обратно для возвращения в свои страны граждан Украины и Российской Федерации
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Поезд отправится из Киева 27 марта в 18:36, прибудет в Москву 28 марта в 10:14.
В обратном направлении поезд под №905 отправится из Москвы 28 марта в 19:35, прибудет в Киев 29 марта в 7:32.
Билеты на указанный поезд доступны в продаже только через онлайн-систему.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-
-
21 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-