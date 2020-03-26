Укрзализныця осуществит спецрейс в Москву для эвакуации украинцев

26 марта, 2020, 19:02

Укрзализныця на 27 марта назначила рейс поезда №906 Киев - Москва и обратно для возвращения в свои страны граждан Украины и Российской Федерации

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Поезд отправится из Киева 27 марта в 18:36, прибудет в Москву 28 марта в 10:14.

В обратном направлении поезд под №905 отправится из Москвы 28 марта в 19:35, прибудет в Киев 29 марта в 7:32.

Билеты на указанный поезд доступны в продаже только через онлайн-систему.

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