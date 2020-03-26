Украинский фильм "Мои мысли тихие" выложили в сеть для легального просмотра

26 марта, 2020, 18:23

Один из самых популярных украинских фильмов последнего времени - комедия Мои мысли тихие - с 25 марта доступна для просмотра онлайн

Онлайн-премьера комедии Антонио Лукича состоялась на украинском легальном сервисе интернет-телевидение OLL.TV.

Лента должна была появиться в легальном доступе в конце весны, но из-за карантина было принято решение устроить онлайн-премьеру раньше. Авторы поощряют оставаться дома и поддерживать национальный кинематограф домашними легальными просмотрам.

Комедия "Мои мысли тихие" вышла в широкий украинский прокат 16 января 2020 года. Кассовые сборы ленты составили почти 10 млн гривен, в кинотеатрах ее посмотрели более 108 000 зрителей.

По сюжету, молодой звукорежиссер из Киева Вадим получает шанс начать все сначала. Простая задача - записать голоса закарпатских животных - может стать его шансом навсегда покинуть Украину и отправиться в Канаду. Однако все оказывается гораздо сложнее, когда главным спутником в новой работе оказывается наименее подходящая для этого человек - мама Вадима.

Главные роли в фильме сыграли Ирма Витовская и Андрей Лидаговский.

"Мои мысли тихие" - полнометражный дебют Антонио Лукича. Впервые фильм был показан на Международном кинофестивале в Карловых Варах, где фильм получил Специальную премию жюри.

Украинская премьера состоялась в рамках Одесского международного кинофестиваля, где фильм получил приз зрительских симпатий, премию FIPRESCI за лучший украинский фильм, премию за лучшую актерскую работу (Ирма Витовская) и специальную память жюри (Андрей Лидаговский).

Также режиссер получил награду национальной премии кинокритиков Киноколо в категории Открытие года, а Ирма Витовская была награждена за лучшую женскую роль.

Сейчас "Мои мысли тихие" представлены в 9 номинациях на нынешнюю Национальную кинопремию Золотой волчок