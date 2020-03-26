 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкраинский фильм "Мои мысли тихие" выложили в сеть для легального просмотра

Украинский фильм "Мои мысли тихие" выложили в сеть для легального просмотра

Один из самых популярных украинских фильмов последнего времени - комедия Мои мысли тихие - с 25 марта доступна для просмотра онлайн

Онлайн-премьера комедии Антонио Лукича состоялась на украинском легальном сервисе интернет-телевидение OLL.TV.

Лента должна была появиться в легальном доступе в конце весны, но из-за карантина было принято решение устроить онлайн-премьеру раньше. Авторы поощряют оставаться дома и поддерживать национальный кинематограф домашними легальными просмотрам.

Комедия "Мои мысли тихие" вышла в широкий украинский прокат 16 января 2020 года. Кассовые сборы ленты составили почти 10 млн гривен, в кинотеатрах ее посмотрели более 108 000 зрителей.

По сюжету, молодой звукорежиссер из Киева Вадим получает шанс начать все сначала. Простая задача - записать голоса закарпатских животных - может стать его шансом навсегда покинуть Украину и отправиться в Канаду. Однако все оказывается гораздо сложнее, когда главным спутником в новой работе оказывается наименее подходящая для этого человек - мама Вадима.

Главные роли в фильме сыграли Ирма Витовская и Андрей Лидаговский.

"Мои мысли тихие" - полнометражный дебют Антонио Лукича. Впервые фильм был показан на Международном кинофестивале в Карловых Варах, где фильм получил Специальную премию жюри.

Украинская премьера состоялась в рамках Одесского международного кинофестиваля, где фильм получил приз зрительских симпатий, премию FIPRESCI за лучший украинский фильм, премию за лучшую актерскую работу (Ирма Витовская) и специальную память жюри (Андрей Лидаговский).

Также режиссер получил награду национальной премии кинокритиков Киноколо в категории Открытие года, а Ирма Витовская была награждена за лучшую женскую роль.

Сейчас "Мои мысли тихие" представлены в 9 номинациях на нынешнюю Национальную кинопремию Золотой волчок

 
 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 марта, 2020 четверг

больше новостей

26 марта, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать