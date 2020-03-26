Украинская экономика может упасть на 4-9% из-за карантина, - бизнес-ассоциация
Такие оценки дала " Европейская бизнес-ассоциация ».
"По предварительным оценкам, базовым прогнозом последствий карантина является сокращение ВВП страны на 4%, а при менее оптимистичном сценарии падение может составить до 9%", - сообщают там.
"ЕБА призывает правительство принимать взвешенные и конструктивные меры по противодействию распространению коронавируса, ведь непродуманные действия могут привести к потере сотен тысяч рабочих мест ", - отметили там.
"Стоимость остановки экономики через несколько месяцев может иметь разрушительные последствия для всего населения, по оценкам экспертов, даже хуже, чем сама пандемия, и потребуются годы, чтобы ее восстановить", - предупредили в Ассоциации.
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