Украинская экономика может упасть на 4-9% из-за карантина, - бизнес-ассоциация

26 марта, 2020, 14:24

В связи с введением карантина в Украине по итогам 2020 года валовой внутренний продукт может сократиться на 4-9%

Такие оценки дала " Европейская бизнес-ассоциация ».

"По предварительным оценкам, базовым прогнозом последствий карантина является сокращение ВВП страны на 4%, а при менее оптимистичном сценарии падение может составить до 9%", - сообщают там.

"ЕБА призывает правительство принимать взвешенные и конструктивные меры по противодействию распространению коронавируса, ведь непродуманные действия могут привести к потере сотен тысяч рабочих мест ", - отметили там.

"Стоимость остановки экономики через несколько месяцев может иметь разрушительные последствия для всего населения, по оценкам экспертов, даже хуже, чем сама пандемия, и потребуются годы, чтобы ее восстановить", - предупредили в Ассоциации.