Убийство экс-руководителя "Интера": жена экс-главы МВД Кожары подала заявление о случайном преступлении, - адвокаты
Об этом заявили адвокаты Кожары во время заседания в Шевченковском райсуде Киева, передает Hromadske .
По словам адвоката, жена Кожары Марина Козерод подала заявление, в котором говорится о случайном правонарушении. Она отметила, что 21 февраля супруги принимало в гостях бывшего гендиректора телеканала "Интер" Сергея Старицкого, который был близким другом Кожары.
В заявлении говорится, что вечером Старицкого должен был забрать водитель. Козерод утверждает, что после 21:00 увидела у него в руке пистолет. Адвокат прервал чтение, но отметил, что жена Кожары пыталась отобрать оружие.
Прокуратура отметила, что заявление не получала. В результате суд удовлетворил ходатайство защиты о допросе Козерод.
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- 26 марта на рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство следователя Нацполиции об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Кожары.
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