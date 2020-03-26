Убийство экс-руководителя "Интера": жена экс-главы МВД Кожары подала заявление о случайном преступлении, - адвокаты

Об этом заявили адвокаты Кожары во время заседания в Шевченковском райсуде Киева, передает Hromadske .

По словам адвоката, жена Кожары Марина Козерод подала заявление, в котором говорится о случайном правонарушении. Она отметила, что 21 февраля супруги принимало в гостях бывшего гендиректора телеканала "Интер" Сергея Старицкого, который был близким другом Кожары.

В заявлении говорится, что вечером Старицкого должен был забрать водитель. Козерод утверждает, что после 21:00 увидела у него в руке пистолет. Адвокат прервал чтение, но отметил, что жена Кожары пыталась отобрать оружие.

Прокуратура отметила, что заявление не получала. В результате суд удовлетворил ходатайство защиты о допросе Козерод.

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