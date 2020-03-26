У Яценюка опровергли новый фейк: "Даже самую дикую утку нельзя оставлять без дезинфекции"
Об этом написала в Facebook пресс-секретарь политика Ольга Лаппо.
"Только что получила в чате сообщение о новом трэше, который начал распространяться в сети против Яценюка. Оказывается, что он находится в VIP палате для чиновников и там бьет медсестер за несвежие фрукты", - написала она.
Ольга Лаппо назвала этот фейк "лютым бредом:" Советуют на такие вещи не обращать внимание. Но опыт 2014-16 годов научил, что даже самую дикую утку нельзя оставлять без дезинфекции ".
"Кремль и его подручных в Украине вывела информационная активность Яценюка. Против него снова начали выливать массу гадости", - подчеркнула она.
"Фейки против Арсения Яценюка - это тот самый информационный вирус, который пытается уничтожить в стране здравый смысл и способность противодействовать Кремлю. Продолжаем мыть руки. Нет - заразе и лжи", - написала Ольга Лаппо.
Она поблагодарила журналистов VoxCheck, Stopfake и "Детектор медиа": за вклад в борьбе с фейками: "Пандемия коронавируса уже стала комфортной средой для новой кампании по дезинформации. Правительства Евросоюза отчитываются о том, что Россия активно распространяет ложь, чтобы усилить панику и недоверие и в без того непростых условиях ".
"Будем очень благодарны, если Ваши проекты уделят этому случаю внимание. Сейчас должны вместе по-особенному бороться за правду и против лжи, которую враг использует как оружие", - написала она.
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