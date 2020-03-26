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Espreso.tvОбществоТКГ провела заседание в режиме видеоконференции: в ОПУ уверяют, что никаких документов не подписывали

ТКГ провела заседание в режиме видеоконференции: в ОПУ уверяют, что никаких документов не подписывали

Состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, которое в связи с распространением эпидемии коронавируса проходило в формате видеоконференции

Об этом сообщили в Офисе президента.

Ключевые вопросы, которые были нарушены украинской стороной, касались ситуации безопасности на Донбассе и взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Украинская сторона подтвердила приверженность режиму устойчивого и полного прекращения огня и призвала участников ТКГ поддержать эту инициативу.

Также продолжается работа над формированием списков в пределах взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Кроме того, участники ТКГ продолжили консультации по следующим участкам разведения сил и средств, учитывая прежде всего гуманитарные критерии.

Во время заседания никаких документов подписано не было.

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