Синоптик рассказала о погоде на ближайшие дни и предупредила о будущем похолодании

26 марта, 2020, 17:59

В пятницу, 27 марта, в Украине ожидается сухая солнечная погода с потеплением, которое продолжится и в выходные

Об этом сообщила в Facebook синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"Пятница в Украине будет теплой. Температура ночью еще покочевряжится, около нуля или небольшие "минусы", а уже днем поднимется до +10 ... + 16 градусов. Антициклон Юрген и дальше не подпускает к нам никаких дождей - завтра везде сухо и солнечно. Ветер также не меняется с северо-востока, умеренный, на юге и востоке время может рвануть до штормового, до 15-18 м/с", - рассказала Диденко.

В Киеве 27 марта ожидается сухая солнечная погода с температурой воздуха ночью около 0 ° C, днем в столице потеплеет до + 14 ° C.

"Совет не сильно поддаваться на обман солнца, как, собственно, и речей, а следить за реальным положением вещей. Ибо все же ночи еще холодные и солнце не успевает пока хорошо прогревать окружающую среду, поберегите себя, бросьте в сумку шарфик и тонкую шапку" - предостерегла госпожа Диденко.

28 и 29 марта в Украине должны быть теплыми в течение дня температура составит +10 ... + 17 ° C, погода будет преимущественно солнечной, осадки маловероятны, однако в воскресенье возможны облака.

Похолодание в Украине ожидается 30-31 марта.