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Espreso.tvОбществоСутки на Донбассе: боевики выпустили более 30 мин по позициям ООС

Сутки на Донбассе: боевики выпустили более 30 мин по позициям ООС

25 марта, на Донбассе "режим тишины" вооруженными формированиями Российской Федерации был нарушен девять раз, активно использовались мины. С украинской стороны - без потерь

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В частности, отмечается, что противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, вблизи Водяного из минометов калибра 82 мм было выпущено 5 мин. Два обстрела зафиксированы рядом с Авдеевкой, в районе населенного пункта Красногоровка и рядом с Песками.

Дважды боевики открывали огонь возле Новолуганского - с 82-мм миномета выпустили 5 мин. А неподалеку Орехового выпущены 3 мины из миномета калибра 120 мм. Больше мин (20) насчитано рядом с Крымским.

"На вызывающую активность врага военнослужащие Объединенных сил отвечали прицельным огнем из имеющихся огневых средств. Вчера, 25 марта, потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было", - отметили в штабе.

С начала четверга, 26 марта, был зафиксирован обстрел вблизи Павлополя - из 82-мм миномета выпущено 15 мин.

"Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для прекращения огневой провокации противника. За текущие сутки потерь нет", - отметили в ООС.

В пресс-центре отдельно отметили: "Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано."

 

 

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