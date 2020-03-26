Страны "Большой семерки" обсудили привлечение России к ответственности за агрессию в Украине
Об этом журналистам заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает Голос Америки.
"Группа много говорила о привлечении России к ответственности за агрессию в Украине ... Настоящий прогресс на востоке Украины должен начаться с того, что Россия начнет выполнять свои обязательства", - заявил он.
Помпео также отметил, что США никогда не признают территориальные претензии России на Крым.
"Я повторил простую правду: Крым - это Украина. Соединенные Штаты никогда не признают попытки России его аннексировать", - добавил чиновник.
Из-за пандемии коронавируса заседание проходило в формате конференц-звонка, хотя его планировали провести в американском Питтсбурге.
"Виртуальная встреча министров G7 - это не то, как мы видели заседание, когда планировали его", - отметил Помпео.
Больше всего внимания во время заседания уделялось сдерживанию пандемии коронавируса.
По сообщениям СМИ, страны-участницы планировали выступить с совместным заявлением относительно пандемии.
Однако, как первым сообщило издание Der Spiegel, ссылаясь на правительственные источники, договоренности о совместном заявлении не были достигнуты по настоянию американской стороны, чтобы вирус назвали по названию китайского города Ухань, где началась эпидемия. Другие страны выступили против такой позиции.
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