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Espreso.tvОбществоСША обвинили президента Венесуэлы Мадуро в наркоторговле, за информацию о нем дают $ 15 млн

США обвинили президента Венесуэлы Мадуро в наркоторговле, за информацию о нем дают $ 15 млн

Власти Соединенных Штатов обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и четырнадцать его соратников в контрабанде наркотиков

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

За информацию о Николасе Мадуро Штаты предлагают до $ 15 млн, за вице-президента Диосдадо Кабельо - $ 10 млн. Обвиняют также министра обороны Венесуэлы и главу Верховного суда.

По словам генерального прокурора США Уильяма Барра, власти Венесуэлы помогают колумбийским экстремистским группировкам ФАРК, которая пытается "залить США кокаином". В США заявили, что режим Мадуро позволяет ФАРК перевозить наркотики через свою территорию.

"По нашим оценкам, по этим маршрутам из Венесуэлы отправляется от 200 до 250 тонн кокаина", - заявил Бар. Это эквивалентно 30 млн смертельных доз наркотика.

Обвинения против Мадуро грозит ему лишением свободы минимум на 50 лет.

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