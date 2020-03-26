США обвинили президента Венесуэлы Мадуро в наркоторговле, за информацию о нем дают $ 15 млн
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .
За информацию о Николасе Мадуро Штаты предлагают до $ 15 млн, за вице-президента Диосдадо Кабельо - $ 10 млн. Обвиняют также министра обороны Венесуэлы и главу Верховного суда.
По словам генерального прокурора США Уильяма Барра, власти Венесуэлы помогают колумбийским экстремистским группировкам ФАРК, которая пытается "залить США кокаином". В США заявили, что режим Мадуро позволяет ФАРК перевозить наркотики через свою территорию.
"По нашим оценкам, по этим маршрутам из Венесуэлы отправляется от 200 до 250 тонн кокаина", - заявил Бар. Это эквивалентно 30 млн смертельных доз наркотика.
Обвинения против Мадуро грозит ему лишением свободы минимум на 50 лет.
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