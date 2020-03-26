США обвинили президента Венесуэлы Мадуро в наркоторговле, за информацию о нем дают $ 15 млн

26 марта, 2020, 18:47

Власти Соединенных Штатов обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и четырнадцать его соратников в контрабанде наркотиков

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

За информацию о Николасе Мадуро Штаты предлагают до $ 15 млн, за вице-президента Диосдадо Кабельо - $ 10 млн. Обвиняют также министра обороны Венесуэлы и главу Верховного суда.

По словам генерального прокурора США Уильяма Барра, власти Венесуэлы помогают колумбийским экстремистским группировкам ФАРК, которая пытается "залить США кокаином". В США заявили, что режим Мадуро позволяет ФАРК перевозить наркотики через свою территорию.

"По нашим оценкам, по этим маршрутам из Венесуэлы отправляется от 200 до 250 тонн кокаина", - заявил Бар. Это эквивалентно 30 млн смертельных доз наркотика.

Обвинения против Мадуро грозит ему лишением свободы минимум на 50 лет.