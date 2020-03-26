Сокращение финансирования культуры: Бородянский предостерег от уничтожения программ Госкино, Института книги и остановки строительства музея Небесной Сотни

26 марта, 2020, 17:19

Кабмин планирует сократить расходы на гуманитарную сферу на 41%, при этом оставляя почти неизменными расходы на Аппарат Верховной Рады, Государственное управление делами, Офис генерального прокурора и Министерство внутренних дел Украины

Об этом сообщил в Telegram бывший министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

"Цифры для размышлений, какую страну строит новое правительство. Увеличивает расходы общего фонда бюджета на 96 млрд гривен, на 41% сокращает гуманитарную сферу (ТКТС) и почти неизменными оставляет расходы на Аппарат Верховной Рады Украины, Государственное управление делами Офис генерального прокурора, Министерство внутренних дел Украины ", - отметил он.

По словам экс-министра, сокращение расходов на гуманитарную сферу составляет 13,4 млрд грн (ТКТС + МОН). "Расходы на сферы ТКТС уменьшаются на 6,4 млрд грн, или на 41%. Финансирование спорта (без учета Олимпиады) сокращается на 43%!" - добавил он.

По словам Бородянского, на 100% сокращаются (то есть уничтожаются) все программы Украинского культурного фонда, Украинского института книги, Госкино, Гостуризма, останавливается строительство музея Голодомора, музея Небесной Сотни, не создается музей современного искусства.