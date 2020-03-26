Смертельное ДТП в Киеве: пассажирка такси погибла от столкновения с бетонным ограждением подземного перехода

26 марта, 2020, 08:59

Утром на Воздухофлотском проспекте в Киеве произошло смертельное ДТП: водитель такси не справился с управлением и влетел в бетонную конструкцию подземного перехода

О ДТП сообщают с места события Вартови.Еспресо.

На Воздухофлотском проспекте в Соломенском р-не произошла авария с участием автомобиля такси "BOLT". При невыясненных обстоятельствах водитель влетел в бетонное ограждение подземного пешеходного перехода.

Удар был такой силы, что машину отбросило в центр проезжей части, где она загорелась. На помощь пришли неравнодушные водители, которые своими силами помогли потушить авто. К сожалению, пассажирка такси погибла на месте ДТП, водителя забрала карета скорой помощи. Следует отметить, что в нескольких метрах от ДТП находится остановка общественного транспорта, на которой в момент столкновения находились люди. На месте работает следственно-оперативная группа. Движение в обоих направлениях затруднено.

На Воздухофлотском образовалась пробка, несмотря на небольшое количество машин из-за карантина.

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