Смертельное ДТП в Киеве: пассажирка такси погибла от столкновения с бетонным ограждением подземного перехода
О ДТП сообщают с места события Вартови.Еспресо.
На Воздухофлотском проспекте в Соломенском р-не произошла авария с участием автомобиля такси "BOLT". При невыясненных обстоятельствах водитель влетел в бетонное ограждение подземного пешеходного перехода.
Удар был такой силы, что машину отбросило в центр проезжей части, где она загорелась. На помощь пришли неравнодушные водители, которые своими силами помогли потушить авто. К сожалению, пассажирка такси погибла на месте ДТП, водителя забрала карета скорой помощи. Следует отметить, что в нескольких метрах от ДТП находится остановка общественного транспорта, на которой в момент столкновения находились люди. На месте работает следственно-оперативная группа. Движение в обоих направлениях затруднено.
На Воздухофлотском образовалась пробка, несмотря на небольшое количество машин из-за карантина.
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