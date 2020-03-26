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Espreso.tvОбществоСБУ разоблачила завербованного российскими спецслужбами экс-сотрудника МВД Украины

СБУ разоблачила завербованного российскими спецслужбами экс-сотрудника МВД Украины

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и пресекла в Днепре подрывную деятельность агента российских спецслужб

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"По предварительным данным следствия, житель областного центра, бывший работник МВД, инициативно установил контакт с представителями ФСБ РФ во время пребывания в России. По заданию кураторов фигурант должен был собирать сведения о количественном составе, местах дислокации и вооружение украинских военных подразделений на территории Днепропетровской области. представителей ФСБ также интересовала информация о военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов региона, участвовавших в операции Объединенных сил. Собранные данные агент должен передавать российским кураторам из отработанные каналы связи ", - говорится в сообщении.

Во время обысков в квартире злоумышленника сотрудники СБУ обнаружили доказательства противоправной деятельности.

Сейчас следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.

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