СБУ разоблачила завербованного российскими спецслужбами экс-сотрудника МВД Украины
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"По предварительным данным следствия, житель областного центра, бывший работник МВД, инициативно установил контакт с представителями ФСБ РФ во время пребывания в России. По заданию кураторов фигурант должен был собирать сведения о количественном составе, местах дислокации и вооружение украинских военных подразделений на территории Днепропетровской области. представителей ФСБ также интересовала информация о военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов региона, участвовавших в операции Объединенных сил. Собранные данные агент должен передавать российским кураторам из отработанные каналы связи ", - говорится в сообщении.
Во время обысков в квартире злоумышленника сотрудники СБУ обнаружили доказательства противоправной деятельности.
Сейчас следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.
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