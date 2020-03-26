Россия под прикрытием военных кораблей добывает украинский газ из Одесского месторождения, - ГПСУ

26 марта, 2020, 16:05

Украинские пограничники обнаружили в районах газовых месторождений в исключительной морской экономической зоне Украины самоподъемные буровые установки "Украина", переименованные оккупантами в "Крым-1" и "Тавриду" с российскими флагами и патрулем ракетного катера ЧФ РФ

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"В Одесском месторождении выявлено и распознано самоподъемные плавучие буровые установки (СПБУ) "Украина", переименованные оккупационными властями аннексированного Крыма в "Крым-1", и СПБУ "Таврида". На обоих буровых установках имеются признаки продолжения промышленной деятельности, поднятые флаги страны- агрессора. По мере приближения к месторождению на 5 морских миль (9260 г. - ред.) наблюдательная вахта кораблей Морской охраны распознала ракетный катер ЧФ РФ, который патрулировал рядом ", - говорится в сообщении.

На запрос корабля морской охраны о цели пребывания военного корабля в украинских водах оккупанты заявили, что осуществляют охрану экономической деятельности России и сообщили об ограничении приближения к буровым платформама ближе 1 морской мили (1852 м - ред.).

ГПСУ продолжает фиксацию и сбор информации по осуществлению незаконной экономической деятельности РФ в украинской морской экономической зоне.

"Морская охрана продолжает фиксацию и сбор информации по осуществлению незаконной экономической деятельности РФ в исключительной (морской) экономической зоне Украины под прикрытием корабельно-катерного состава ЧФ РФ", - говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что материалы, собранные Морской охраны Госпогранслужбы в период с 2014 года, уже положены в доказательную базу дела для рассмотрения третейским судом в Гааге, которым признано, что Россия незаконно экспроприировала активы НАК "Нафтогаз Украины" и ее дочерних предприятий.

Справка: Одесское месторождение расположено на северо-западном шельфе Черного моря в 130 км от Одессы и в 150 км от пгт Черноморское.

Фото: сайт ГНСУ dpsu.gov.ua

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