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Espreso.tvСпорт"Реал" отдаст свой стадион под хранение медикаментов для борьбы с коронавирусом

"Реал" отдаст свой стадион под хранение медикаментов для борьбы с коронавирусом


фото: Getty Images
Стадион мадридского "Реала" "Сантьяго Бернабеу" станет составом медикаментов и других предметов, необходимых для борьбы с коронавирусом

Об этом сообщает официальный сайт мадридского клуба.

Все предметы и материалы будут храниться на стадионе, после чего они будут распределены в больницах и в других медицинских организациях.

Мадридский "Реал" предложит организациям и компаниям, особенно связанным со спортом, площадку для материальных пожертвований. Деньги будут переданы Министерству здравоохранения Испании.

Количество инфицированных коронавирусом в Испании превышает 56 000 человек, в стране уже умерло более 4 тыс. больных.

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