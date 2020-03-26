"Реал" отдаст свой стадион под хранение медикаментов для борьбы с коронавирусом
26 марта, 2020, 18:46
Стадион мадридского "Реала" "Сантьяго Бернабеу" станет составом медикаментов и других предметов, необходимых для борьбы с коронавирусом
Об этом сообщает официальный сайт мадридского клуба.
Все предметы и материалы будут храниться на стадионе, после чего они будут распределены в больницах и в других медицинских организациях.
Мадридский "Реал" предложит организациям и компаниям, особенно связанным со спортом, площадку для материальных пожертвований. Деньги будут переданы Министерству здравоохранения Испании.
Количество инфицированных коронавирусом в Испании превышает 56 000 человек, в стране уже умерло более 4 тыс. больных.
- 26 марта стало известно, что хавбек английского "Манчестер Юнайтед" Погба может перейти в мадридский "Реал" за 100 млн евро.
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