"Реал" отдаст свой стадион под хранение медикаментов для борьбы с коронавирусом

26 марта, 2020, 18:46

Стадион мадридского "Реала" "Сантьяго Бернабеу" станет составом медикаментов и других предметов, необходимых для борьбы с коронавирусом

Об этом сообщает официальный сайт мадридского клуба.

Все предметы и материалы будут храниться на стадионе, после чего они будут распределены в больницах и в других медицинских организациях.

Мадридский "Реал" предложит организациям и компаниям, особенно связанным со спортом, площадку для материальных пожертвований. Деньги будут переданы Министерству здравоохранения Испании.

Количество инфицированных коронавирусом в Испании превышает 56 000 человек, в стране уже умерло более 4 тыс. больных.