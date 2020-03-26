"ПолитКлуб Виталия Портникова" в 21:15. Эпидемия, политика, экономика и главные события

26 марта, 2020, 17:41

Присоединяйтесь к просмотру очередного выпуска ток-шоу "ПолитКлуб" Виталия Портникова на телеканале Эспрессо сегодня в 21:15

Ведущий и гости программы обсудят главные события, в частности продление карантина в Украине и вероятное введение чрезвычайного положения. А также экономические, социальные, эпидемиологические и политические последствия кризиса, вызванные пандемией коронавируса в Украине и мире. Также выяснят, когда и в каком формате состоится внеочередное заседание Верховной Рады Украины.

К разговору присоединятся: