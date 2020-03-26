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Espreso.tvОбщество"ПолитКлуб Виталия Портникова" в 21:15. Эпидемия, политика, экономика и главные события

"ПолитКлуб Виталия Портникова" в 21:15. Эпидемия, политика, экономика и главные события

Присоединяйтесь к просмотру очередного выпуска ток-шоу "ПолитКлуб" Виталия Портникова на телеканале Эспрессо сегодня в 21:15

Ведущий и гости программы обсудят главные события, в частности продление карантина в Украине и вероятное введение чрезвычайного положения. А также экономические, социальные, эпидемиологические и политические последствия кризиса, вызванные пандемией коронавируса в Украине и мире. Также выяснят, когда и в каком формате состоится внеочередное заседание Верховной Рады Украины.

К разговору присоединятся:

  • Марьян Заблоцкий, народный депутат, фракция "Слуга народа"
  • Алексей Гончаренко, народный депутат, фракция "Европейская Солидарность"
  • Михаил Цимбалюк, народный депутат, фракция "Батькивщина"
  • Юлия Клименко, народный депутат, фракция "Голос"
  • Виктория Гриб, народный депутат, внефракционная
  • Зоряна Скалецкая, экс-министр здравоохранения Украины
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