"ПолитКлуб Виталия Портникова" в 21:15. Эпидемия, политика, экономика и главные события
26 марта, 2020, 17:41
Присоединяйтесь к просмотру очередного выпуска ток-шоу "ПолитКлуб" Виталия Портникова на телеканале Эспрессо сегодня в 21:15
Ведущий и гости программы обсудят главные события, в частности продление карантина в Украине и вероятное введение чрезвычайного положения. А также экономические, социальные, эпидемиологические и политические последствия кризиса, вызванные пандемией коронавируса в Украине и мире. Также выяснят, когда и в каком формате состоится внеочередное заседание Верховной Рады Украины.
К разговору присоединятся:
- Марьян Заблоцкий, народный депутат, фракция "Слуга народа"
- Алексей Гончаренко, народный депутат, фракция "Европейская Солидарность"
- Михаил Цимбалюк, народный депутат, фракция "Батькивщина"
- Юлия Клименко, народный депутат, фракция "Голос"
- Виктория Гриб, народный депутат, внефракционная
- Зоряна Скалецкая, экс-министр здравоохранения Украины
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