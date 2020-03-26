 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Олигархи в Украине хотят дефолта": Олег Синютка раскритиковал власть

"Олигархи в Украине хотят дефолта": Олег Синютка раскритиковал власть

Депутат Верховной Рады от партии ЕС Олег Синютка объяснил, что правомерными заседания будут только тогда, когда они будут проходить в здании парламента

Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Говорить большой Львов".

"Три месяца прошло с момента вспышки коронавируса. Прошло почти две недели, как Рада провела внеочередное заседание, но власть так и не предложила нам, как мы будем выходить из экономического кризиса. Мы зарегистрировали свой законопроект, в котором предлагаем забрать средства у чиновников, у этих топ-миллиардеров, которые получают по 500 тыс. зарплаты, и отдать их на две программы - по борьбе с коронавирусом в Украине и в регионах.

Но ключевым сейчас вопросом является "антиколомойский пакет законов", который нужно принять для МВФ. Но "Слуги народа" сегодня собирают по этому голоса. И именно по нему можно судить, кто из депутатов с Украиной, а кто с олигархами. Потому что олигархи - хотят дефолта в Украине ", - сказал Синютка.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 марта, 2020 четверг

больше новостей

26 марта, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать