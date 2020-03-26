"Олигархи в Украине хотят дефолта": Олег Синютка раскритиковал власть

26 марта, 2020, 22:35

Депутат Верховной Рады от партии ЕС Олег Синютка объяснил, что правомерными заседания будут только тогда, когда они будут проходить в здании парламента

Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Говорить большой Львов".

"Три месяца прошло с момента вспышки коронавируса. Прошло почти две недели, как Рада провела внеочередное заседание, но власть так и не предложила нам, как мы будем выходить из экономического кризиса. Мы зарегистрировали свой законопроект, в котором предлагаем забрать средства у чиновников, у этих топ-миллиардеров, которые получают по 500 тыс. зарплаты, и отдать их на две программы - по борьбе с коронавирусом в Украине и в регионах.

Но ключевым сейчас вопросом является "антиколомойский пакет законов", который нужно принять для МВФ. Но "Слуги народа" сегодня собирают по этому голоса. И именно по нему можно судить, кто из депутатов с Украиной, а кто с олигархами. Потому что олигархи - хотят дефолта в Украине ", - сказал Синютка.

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