"НЕТ - уничтожению культуры!": украинцев зовут на онлайн-митинг против прекращения финансирования культурных проектов

26 марта, 2020, 20:23

27 марта в 12.00 пройдет большой митинг "Нет - уничтожению культуры!" против прекращения финансирования культурных проектов

Об этом говорится в анонсе события на странице в Facebook.

"Мы не можем молчать. Даже сейчас, в условиях карантина, мы должны показать, что нас много и мы не позволим уничтожить украинскую культуру", - говорится в сообщении. Напомним, Министерство финансов планирует урезать финансирование всех направлений деятельности Министерства культуры, молодежи и спорта. В частности, финансирование хотят лишить Госкино, Украинский культурный фонд, Институт книги, туризм.

"В сегодняшних условиях митинг состоится онлайн в формате zoom-конференции. Это будет первый в Украине онлайн-митинг, который покажет, сколько людей готовы встать на защиту украинской культуры даже в таких условиях", - отметили в сообщении.

В акции примут участие известные деятели украинской культуры и неравнодушные граждане.

Чтобы присоединиться к акции, завтра в 12.00 идите по этой ссылке и присоединяйтесь к zoom-митингу в защиту украинской культуры: https://zoom.us/j/634775438 .

Напомним, ранее нардеп "слуга" Евгения Кравчук заявила, что Минфин планирует полностью урезать финансирование Госкино и Института книги из-за эпидемии коронавируса.

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