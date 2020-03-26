"Не будет люксовых палат для "членов ЦК": Зеленский поручил Шмыгалю разобраться с VIP-палатами в больницах
Об этом Владимир Зеленский сообщил в видеообращении к украинским.
"Премьер-министру Украины поставлена задача решить вопрос так называемых VIP-палат и отменить все нормативные акты, которые этого требуют. У нас не "совок", извините, и не будет никаких люксовых палат для "членов ЦК", - сказал Зеленский .
Зеленский также отметил, что политики и бизнесмены будут в равных условиях с украинцами в государственных и частных клиниках.
"Ни у одного политика или бизнесмена в государственных и коммунальных больницах не будет лучших условий, чем у обычного украинца. Равные условия касаются абсолютно всех. Исключений не будет и для первых лиц государства: президента, премьер-министра, главы ВР", - заявил Зеленский.
Президент Украины также предупредил руководителей медучреждений о "санкциях" в случае обустройства ординаторских под "пребывание каких-то шишек".
- Напомним, ранее издание Bihus.Info сообщило со ссылкой на копию соответствующих документов, что КГГА поручила ряду медицинских учреждений подготовить специальные палаты и бригады работников для лечения пациентов, пользующихся государственной охраной.
- Мэр Киева Виталий Кличко опроверг сообщения о якобы приказе больницам от КГГА подготовить специальные палаты и персонал для лечения VIP-пациентов , которые пользуются госохраной.
- Впоследствии, премьер-министр Денис Шмыгаль призвал местные власти проверить информацию по отдельным VIP-палатам на местах и отчитаться.
- Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник озвучил еще одну версию о VIP-палаты в киевских больницах.
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