"Наваривали" миллионы: СБУ блокировала масштабное производство поддельных лекарств

26 марта, 2020, 13:23

Служба безопасности Украины блокировала масштабное изготовление и реализацию по всей стране контрафактных лекарств

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"По данным предварительного следствия, противоправную схему наладили несколько жителей Харькова, а также один из частных столичных дистрибьюторов лекарственных средств", - говорится в сообщении.

В 2016 г. дельцы организовали кустарное производство препаратов, применяемых для лечения пациентов с заболеваниями эндокринной системы, а также обезболивающих средств. Цех, где происходило изготовление подделки из сырья сомнительного происхождения, они обустроили в арендованном помещении в промышленной зоне Харькова. Сбывали фальсификат под видом продукции известных отечественных производителей фармпрепаратов через интернет ресурсы и аптечные сети.

По предварительным подсчетам ежегодно дельцы реализовывали подделки в среднем на 15 млн грн. Трех фигурантов дела, в том числе и представителя фирмы-дистрибьютора правоохранители задержали в Киеве и Харькове. Во время следственных действий по адресам проживания участников группы, а также по месту производства фальсификата правоохранители изъяли сырье, контрафактную продукцию, оборудование, документы и носители информации, содержащие данные о сделках злоумышленников.

Продолжаются следственные действия для установления других лиц, задействованных в противоправной деятельности, и привлечения их к уголовной ответственности.

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