"Барселона" заплатит 4,5 млн евро за 19-летнего бразильца

26 марта, 2020, 16:38

Испанская "Барселона" заплатит 4,5 млн евро за нападающего бразильского "Сан-Паулу" Густаво Майя

Об этом сообщает Marca .

По информации источника, испанцы выиграли борьбу за 19-летнего бразильца у английского "Ливерпуля" и мадридского "Атлетико". 70% прав на Майя "Барселона" заплатит 4,5 млн евро.

Густаво Майя пока не провел ни одного матча за основной состав "Сан-Пауло", и лишь однажды попадал в заявку команды.