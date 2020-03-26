"Барселона" заплатит 4,5 млн евро за 19-летнего бразильца
26 марта, 2020, 16:38
Испанская "Барселона" заплатит 4,5 млн евро за нападающего бразильского "Сан-Паулу" Густаво Майя
Об этом сообщает Marca .
По информации источника, испанцы выиграли борьбу за 19-летнего бразильца у английского "Ливерпуля" и мадридского "Атлетико". 70% прав на Майя "Барселона" заплатит 4,5 млн евро.
Густаво Майя пока не провел ни одного матча за основной состав "Сан-Пауло", и лишь однажды попадал в заявку команды.
- 26 марта ч Астином футболистов "Барселоны" выступила против сокращения зарплаты на 70% из-за карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса.
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