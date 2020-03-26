Промоутер Усика предупредил о катастрофических последствиях длительного карантина для спорта
Об этом сообщает Boxingnews 24.
По словам Хирна, отмена крупных спортивных событий может пагубно сказаться на спорте в будущем.
"Реальность такова, что если мы не вернемся в июле, то можем никогда не восстановиться. Я сейчас говорю не только о боксе, но и о других видах спорта. Когда мы вернемся, то должны быть сильнее, чем когда-либо до этого. Наши шоу обязаны быть лучшими. Я должен дать бойцам больше возможностей", - сказал Хирн.
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Он также добавил, что эта ситуация может повлиять на размер гонораров.
"Трансляторы могут внезапно сказать: "Все, больше никакого бокса". Тогда промоутерские компании обанкротятся. Целая экономика бокса может резко измениться. Это приведет к масштабным изменениям в нашем виде спорта", - отметил Хирн.
- 24 марта промоутер Александра Усика Эдди Хирн заявил, что бой между украинским боксером и британцем Дереком Чисорой придется перенести из-за пандемии коронавируса.
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