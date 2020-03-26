Промоутер Усика предупредил о катастрофических последствиях длительного карантина для спорта

26 марта, 2020, 08:32

Промоутер Александра Усика британец Эдди Хирн заявил, что длительный карантин может иметь катастрофические последствия для мирового спорта

Об этом сообщает Boxingnews 24.

По словам Хирна, отмена крупных спортивных событий может пагубно сказаться на спорте в будущем.

"Реальность такова, что если мы не вернемся в июле, то можем никогда не восстановиться. Я сейчас говорю не только о боксе, но и о других видах спорта. Когда мы вернемся, то должны быть сильнее, чем когда-либо до этого. Наши шоу обязаны быть лучшими. Я должен дать бойцам больше возможностей", - сказал Хирн.

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Он также добавил, что эта ситуация может повлиять на размер гонораров.

"Трансляторы могут внезапно сказать: "Все, больше никакого бокса". Тогда промоутерские компании обанкротятся. Целая экономика бокса может резко измениться. Это приведет к масштабным изменениям в нашем виде спорта", - отметил Хирн.

24 марта промоутер Александра Усика Эдди Хирн заявил, что бой между украинским боксером и британцем Дереком Чисорой придется перенести из-за пандемии коронавируса.