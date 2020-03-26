Правительство предлагает увеличить дефицит госбюджета почти в 4 раза: Гончаренко назвал 10 пунктов с изменениями

26 марта, 2020, 10:01

Кабинет Министров предложит Верховной Раде Украины проголосовать за 10 основных изменений в государственный бюджет 2020 в связи с пандемией коронавируса

Об этом сообщил народный депутат от партии Европейская Солидарность Алексей Гончаренко.

По его словам, правительство Украины предложило парламенту внести следующие изменения в госбюджет:

1. Уменьшить доходы на 115 млрд грн

2. Увеличить расходы на 96 млрд грн

3. Соответственно, дефицит госбюджета увеличится на 202 млрд грн, или почти в 4 раза.

4. Для покрытия дефицита увеличить внутренние заимствования на 147 млрд грн (скорее всего речь идет о скрытой эмиссии - "допечатание" гривень, - ред.) и внешние на 131 млрд грн.

5. Создать в госбюджете стабилизационный фонд в 124 млрд грн, который будет распределять Кабмин практически в ручном режиме

6. Полностью уничтожить все программы развития образования (включая программы Новая украинская школа), регионального развития (Государственный фонд регионального развития, субвенция ОТГ на инфраструктуру, соцэконом), поддержки сельхозпроизводителей.

7. Уменьшить финансирование дорожных работ почти на 8 млрд грн

8. Отменить поддержку национального кинематографа, театров, Украинского института книги

9. Урезаются расходы на спорт, включая для лиц с инвалидностью.

10. Обнулить финансирование местных выборов-2020, которые должны пройти 25 октября этого года.