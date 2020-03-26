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Espreso.tvСпортПодстригся налысо: звездный полузащитник "Реала" удивил сменой имиджа

Подстригся налысо: звездный полузащитник "Реала" удивил сменой имиджа


фото: Getty Images
Полузащитник мадридского "Реала" Эден Азар подстригся налысо

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram вторая Азара.

"Мой друг Эден Азар", - написал Ахмед Альсанави, под скриншотом с видеоразговора с бельгийцем.

В текущем сезоне Эден Азар провел лишь 15 матчей, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач. 29-летний хавбек перешел в "Реал" из "Челси" прошлым летом, за 100 млн евро.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#hazard

Сообщение, распространенный A STAR (@astarbarbers)

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