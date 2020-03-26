Подстригся налысо: звездный полузащитник "Реала" удивил сменой имиджа
26 марта, 2020, 20:08
Полузащитник мадридского "Реала" Эден Азар подстригся налысо
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram вторая Азара.
"Мой друг Эден Азар", - написал Ахмед Альсанави, под скриншотом с видеоразговора с бельгийцем.
В текущем сезоне Эден Азар провел лишь 15 матчей, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач. 29-летний хавбек перешел в "Реал" из "Челси" прошлым летом, за 100 млн евро.
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