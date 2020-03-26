Подстригся налысо: звездный полузащитник "Реала" удивил сменой имиджа

26 марта, 2020, 20:08

Полузащитник мадридского "Реала" Эден Азар подстригся налысо

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram вторая Азара.

"Мой друг Эден Азар", - написал Ахмед Альсанави, под скриншотом с видеоразговора с бельгийцем.

В текущем сезоне Эден Азар провел лишь 15 матчей, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач. 29-летний хавбек перешел в "Реал" из "Челси" прошлым летом, за 100 млн евро.