Поддержка медиков и малообеспеченных, помощь бизнесу, переход в онлайн-режим: в Киевсовете отчитались о результатах заседания

26 марта, 2020, 20:25

Секретарь Киевского городского совета Владимир Прокопив отчитался о заседании депутатов

Об итогах он рассказал в видеообращении.

"Сегодня было достаточно эффективное заседания Киевского городского совета. Мы перед собой поставили три важные задачи. Обеспечить медицинскую отрасль и врачей, которые там работают. Помочь малообеспеченым слоям населения. Помочь бизнесу, который сейчас страдает, а также обеспечить эти решения, для того, чтобы КГС могла функционировать бесперебойно ", - сказал Прокопов.

Он сказал, что решение о возможности КГС заседать онлайн является вынужденной и временной мерой и оно принято.

"Также скорректированы: бюджет города Киева, программа социально-экономического развития. И это нам даст возможность обеспечить больницы и врачей, социальных работников и тех, кто в их помощи нуждается. Я благодарен каждому депутату, который проявил ответственность и пришел на пленарное заседание горсовета, несмотря на то, что это достаточно опасно", - сказал секретарь Киевского городского совета.

Киевсовет перенаправил расходы на:

закупку средств гигиены

предоставление ежемесячной адресной помощи детям-сиротам и отдельным лицам с инвалидностью;

закупку средств реабилитации и передвижения;

оплату за выполнение работы привлеченных безработных для участия в оплачиваемых общественных работах;

обеспечение киевлян пенсионного возраста и людей с инвалидностью мобильными системами экстренного оповещения с их абонентской поддержкой.

"И как обещал, для уменьшения финансовой нагрузки на наших предпринимателей, Киевсовет принял решение о введении временной скидки на уплату арендной платы на 50%. Эта скидка будет работать до 31 июля этого года", - сказал Прокопив.