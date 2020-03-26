Поддержка малого бизнеса, соцвыплаты, санкции спекулянтам: Зеленский обратился к украинцам относительно чрезвычайного положения

26 марта, 2020, 20:54

Об этом Владимир Зеленский заявил в видеообращении к украинцам.

"Соответствующие задачи обрабатывает Кабмин. Часть решений уже принято на предыдущих заседаниях, другая будет сегодня. Речь не только о средствах индивидуальной защиты и медицинском оборудовании. Это и работа критически важных объектов в регионах, поддержка малого бизнеса на местах, бесперебойность социальных выплат населению , обеспечение весенней посевной кампании ", - сказал Зеленский.

Зеленский также отметил, что правительство приложит усилия, чтобы цены на продукты и товары первой необходимости не росли.

"Мы также сделаем все, чтобы не допустить роста цен на продукты и товары первой необходимости в регионах. Поскольку призывы к совести некоторых продавцов не помогли, будет пакет жестких мер, который испортит планы всем спекулянтам", - заявил президент Украины.

Напомним, Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей стране и продлил карантин до 24 апреля.

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