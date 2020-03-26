Особые палаты в Киеве готовят не для чиновников, а для заключенных, - Поворозник

26 марта, 2020, 15:50

Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник озвучил еще одну версию о VIP-палатах в киевских больницах

Об этом первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник заявил в эфире одного из телеканалов.

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"Мы сообщим правоохранительные органы, чтобы они разобрались, откуда взялся этот приказ. В том числе в СМИ. Ведь этот приказ для ограниченного круга лиц. И он направлен не на VIP-пациентов, а на пациентов, которые имеют государственную охрану. То есть на людей , которые сегодня отбывают наказание в тюрьмах или специальных изоляторах. Этот приказ рассчитан для подготовки помещений и мест, где люди отбывают сегодня лишения свободы в тех или иных местах в пенитенциарной службе. Они также имеют право на лечение, и им такое лечение надо обеспечить ", - сказал чиновник.

Отметим, что заявление Поворозника было в эфире от 25 марта, как только журналист Бигус опубликовал якобы распоряжение о подготовке специальных палат и бригад работников для лечения пациентов, пользующихся государственной охраной.

Позже, 26 марта, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что палаты поручили готовить на случай заболевания первых лиц государства

Премьер-министр Шмыгаль заявил, что палаты с охраной должны быть только для заключенных

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