Определять, как праздновать Пасху, может только апостол! - Княжицкий об идее Зеленского

26 марта, 2020, 08:53

Президент может обратиться к церкви и попросить ограничить количество людей в помещении и дистанцию между ними, но он не может определять, как праздновать Пасху

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий.

Он прокомментировал предложение президента Владимира Зеленского о праздновании Пасхи в домашнем режиме .

"И вот следующий апостол, который расскажет христианам, как праздновать Пасху: «Пасха обычно собирает в церкви много людей. Среди них и те, кто приехал из-за границы. Поэтому сейчас мы готовим и уже скоро презентуем проект «Пасха дома», который поможет отпраздновать этот большой праздник дома», - сказал Зеленский. А при чем здесь президент? Можно обратиться к церквям, что было сделано, можно ограничить количество людей в помещении или дистанцию между ними, но определять, как праздновать Пасху, может только апостол!" - говорит Княжицкий.

Княжицкий напомнил, что, по некоторым данным, олигархи и бизнесмены под видом руководителей штабов против коронавируса уже поделили между собой Украину. Не интегрировались во власть, как после начала войны в 2014 году, а получили возможность строить параллельную власть.

"А может, это не апостол? Может, простой безответственный человек, которому ужасно не повезло стать первым лицом непонятной для него страны в трудное время. А он, как говорится, не фартовый", - добавляет Княжицкий.