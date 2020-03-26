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Espreso.tvОбществоОккупанты назвали улицы Симферополя именами террориста "ДНР" Захарченко и ряда россиян - Лужкова, Чуркина и других

Оккупанты назвали улицы Симферополя именами террориста "ДНР" Захарченко и ряда россиян - Лужкова, Чуркина и других

В Симферополе российские оккупанты присвоили названия 29 новым улицам города

Об этом сообщают "Крым.Реалии".

Такое решение принял подконтрольный Кремлю "городской совет". Так, в крымской столице появились улицы в честь бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, убитого главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко, убитого посла России в Турции Андрея Карлова, бывшего постпреда России при ООН Виталия Чуркина, покойного ректора Таврического национального университета имени в. Вернадского Николая Багрова, мастера художественной вышивки Веры Роик.

В городе появились улицы с именами российского ученого Николая Данилевского, российского писателя Константина Симонова, основателя "русской общины Крыма" Владимира Терехова, а также появился проспект русского полководца Александра Суворова. Еще одна улица получила название в честь так называемого "полка крымского ополчения", которое также известно как "самооборона Крыма" и активно участвовало в оккупации Крыма Россией в 2014 году.

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